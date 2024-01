Cindy Morgan, actriz de ‘Tron’, fue encontrada sin vida en su departamento

La noticia del fallecimiento de la actriz Cynthia Ann Cichorski, más conocida como Cindy Morgan, conmocionó a la industria del entretenimiento.

A sus 69 años, Morgan falleció en Palm Beach, Estados Unidos. Así lo confirmaron las autoridades a ‘Fox News’.

Según informes oficiales, la actriz murió “por causas naturales hace unos días”. Esto de acuerdo con las declaraciones de un representante de la Oficina del Sheriff del condado.

El pasado 30 de diciembre de 2023, la compañera de cuarto de la actriz alertó a la policía al percibir un fuerte olor al regresar de vacaciones a su residencia ubicada en Lake Worth Beach.

Ante la ausencia de respuesta al llamar a la puerta, se tomó la decisión de contactar a las autoridades, quienes encontraron a Morgan sin vida en su habitación.

Cindy Morgan alcanzó la fama en 1980 con su debut en la gran pantalla en la comedia Caddyshack. No obstante, fue su papel en Tron, el que la catapultó al éxito.

En esta icónica película, Morgan deslumbró al interpretar a dos personajes: Lora, una programadora de ordenadores en el mundo “real”, y Yori, su alter ego generado por el ordenador dentro de la trama.

Cindy Morgan y su trayectoría en el cine y la televisión

Cindy Morgan dejó huella en diversos proyectos a lo largo de su carrera. Además de sus roles icónicos en Caddyshack y Tron, protagonizó la película de comedia y terror The Midnight Hour en 1985, así como la comedia de ciencia ficción para televisión Amanda and the Alien en 1995.

Su talento también brilló en la pantalla chica, participando en programas televisivos emblemáticos como The Love Boat, CHiPs, Matlock y Harry and the Hendersons.

Descanse en paz, Cindy Morgan.