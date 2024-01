¿Kylie Jenner prohibió una foto entre Selena Gomez y Timothée Chalamet? La cantante rompe el silencio

Los Globos de Oro han dejado grandes momentos que pasarán a la historia. En su edición número 81, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, los asistentes han dado mucho de qué hablar.

En esta ocasión, han sido Selena Gomez y Taylor Swift las protagonistas de la polémica de la noche y es que en un video, ya viral, se puede ver a ambas famosas en una conversación a susurros en la que, según expertos, el chismecito era sobre la pareja del momento Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

¿Qué le dijo Selena Gomez a Taylor Swift sobre Timothée Chalamet?

Según varios internautas, la protagonista de Only Murders in the Building le contó a sus amigas Taylor Swift y Keleigh Teller, que le pidió una foto a Timothée Chalamet y su novia, Kylie Jenner, se lo prohibió con un ‘no’ rotundo. Swift y Teller mostraron su indignación y sorpresa con reacciones evidentes en su rostro.

Las críticas se desataron en redes sociales y se viralizó al igual que el video en el que se ve a las cantantes hablando de lo ocurrido, a Keleigh preguntando que si fue con “¿Timothée?”, y a Selena asentando con la cabeza.

selena yendo a buscar a su mejor amiga apenas kylie jenner no la dejó sacarse fotos con timothee y la reacción de taylor riéndose ESTO ES CINE PURO 🚬🚬pic.twitter.com/j7jFA6tE3T — βel (@swiftespos) January 8, 2024

Rumores

En redes hablan de una supuesta enemistad entre Selena Gomez y Kylie Jenner, la cual se viene arrastrando desde hace años, para ser exactos cuando Selena salía con Justin Bieber.

Según los internautas, Selena Gomez no lleva una buena relación con el Klan Kardashian después de que las hermanas Jenner planearan un viaje para separarla de Justin Bieber y que el cantante canadiense pudiera celebrar Año Nuevo 2015 junto a su ahora esposa Hailey Bieber.

Kendall Jenner y la modelo Gigi Hadid convencieron a Selena Gomez de viajar a Dubai para celebrar la llegada del 2015. La cantante se enteraría después que todo fue parte de una estrategia de las hermanas menores de las Kardashian. La traición de las antes inseparables amigas nunca fue perdonada por la actriz y cantante de que jamás volvió a dirigirles la palabra y dejó de seguirlas en todas las redes sociales.

Es por eso que el actuar de Jenner sería justificado por el pasado de ambas.

Justin Bieber y Selena Gomez: Ocho años de idas y vueltas, amor, conflictos, dramas y corazones rotos.



Abro hilo. pic.twitter.com/RDVYpEk4mG — 🦋 (@everxrare) April 17, 2022

Selena Gomez desmiente polémica entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Luego del tremendo show que se armó, diversos medios aseguraron que Selena tuvo que salir a desmentir la situación, pues detrás de cámaras no se sabe cómo habría reaccionado Kylie a las suposiciones de los expertos:

Así habría contestado Selena al público que en redes sociales se le fue encima:

“No dije nada, estoy harta de ustedes, muevan el trase** y dejen de analizar demasiado cada maldito movimiento sin saberlo. ¡Esto se está volviendo ridículo! ¡Y está mal!” Selena Gomez

Hasta el momento se desconoce si estas declaraciones por parte de la actriz son reales. Sin embargo, se espera que en las próximas horas puedan aclarar lo sucedido.