La casa de los famosos: Ellos son los nuevos concursantes confirmados

Hace unos días, se anunció a Lupillo Rivera como el primer confirmado de la nueva temporada de La casa de los famosos, versión Telemundo. La icónica jefa fue la encargada de darle la noticia mientras comía en un restaurante de Los Ángeles.

El cantante de regional mexicano aceptó el reto más grande su vida y a partir del 23 de enero de 2024 se encerrará junto a otras 22 celebridades, quienes estarán incomunicadas y lucharán por ganar esta edición.

El ‘Toro del corrido’ en LCDLF. / Instagram: @lupilloriveraoficial

Además, ‘la Jefa’ decidió “tomar el control” de una de las transmisiones de Hoy día y anunciar que Thalí García y Gregorio Pernía, así como ‘la Divaza’ se integran al popular reality.

Asimismo, tras haberse coronado como la ganadora en Top Chef VIP, la yucateca Alana Lliteras sorprendió a todos al confirmar su participación en la cuarta temporada de La casa de los famosos.

Te puede interesar: La casa de los famosos: Thalí Garcia y Gregorio Pernía son los nuevos confirmados de la temporada

Ellos son los confirmados más recientes de la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo

Ahora, en la más reciente transmisión del matutino Hoy día dieron a conocer a los nuevos confirmados del reality show, aquí te los decimos:

Clovis Nienow

Clovis Nienow se sumará a las filas del reality más polémico de estos tiempos. Él es un guapo deportista mexicano, quien está soltero y busca “desnudar” su alma dentro de la competencia de famosos.

El ahora residente de Los Ángeles ha participado en producciones como: Are you the one, El match Perfecto, Jugando con fuego latino.

No te puede interesar: Muere María Amparo Rubín compositora del éxito “Corro, vuelo, me acelero” interpretado por Timbiriche

Instagram

Ariadna Gutiérrez

Ariadna es una modelo y presentadora colombiana con ascendencia libanesa. Mayormente es muy conocida por haber sido la señorita Colombia en 2014 y primera finalista en Miss Universo 2015.

No te pierdas: Viuda de Christian Oliver pide ayuda para llevar los cuerpos del actor y sus hijas a casa

Sophie Durand

La joven es una actriz, cantante, bailarina y modelo mexicana que ha participado en importantes producciones de televisión, tal como en la serie de Telemundo, El señor de los cielos, así como algunos episodios de la Rosa de Guadalupe.

Fernando Lozada

Fernando Lozada es un atleta, modelo, empresario y actor que alcanzó la fama cuando tuvo la oportunidad de participar en varias temporadas del reality, Acapulco Shore. También ha tenido la oportunidad de ser parte del reality de Telemundo, Los 50.

Sin duda, estos personajes podrían ser una contundente pieza para que esta casa se convierta en una fuerte zona de guerra, como ha pasado en las temporadas pasadas.

¿Quieres saber quiénes son dos famosas que ya se están peleando antes de entrar a La casa de los famosos? Corre por tu revista TVNotas impresa o digital y te lo contamos todo.