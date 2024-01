Timothée Chalamet desmiente rumores de pelea entre Kylie Jenner y Selena Gomez en los Globos de Oro

En estos días se hizo viral un rumor. Éste asegura que Selena Gómez le pidió una foto a Timothée Chalamet en la gala de los Golden Globes 2024 pero Kylie Jenner no se lo permitió, esto debido a la rivalidad que ella mantiene con la de ex Justin Bieber y la íntima amiga del clan Kardashian, Hailey Bieber.

El momento quedó grabado en redes sociales. El video se hizo viral, esto porque la audiencia creyó haber leído en los labios de Selena Gomez una historia en la que Kylie Jenner le negaba tomarse una foto con Timothée Chalamet, esta historia se la estaba contando a sus amigas Taylor Swift y Keleigh Teller.

Sin embargo, los rumores supuestamente habrían sido desmentidos por la propia intérprete de Come & get it a través de Instagram, declarando que estaba harta de que analizaran cada uno de sus movimientos. Ahora es Timothée quien rompió el silencio.

selena yendo a buscar a su mejor amiga apenas kylie jenner no la dejó sacarse fotos con timothee y la reacción de taylor riéndose ESTO ES CINE PURO 🚬🚬pic.twitter.com/j7jFA6tE3T — βel (@swiftespos) January 8, 2024

Timothée Chalamet desmiente rumores

Un medio estadounidense, “TMZ”, se encontró con Timothée Chalamet caminando por las calles de Los Ángeles y le preguntó sobre el polémico altercado entre su actual pareja Kylie Jenner y Selena Gomez en los Globos de Oro.

El actor de “Wonka” negó rotundamente, entre risas, que su novia le hubiera negado la fotografía a Selena, como se había especulado, asegurando que “todo está bien con Gomez”.

Aunque después Jeremy Freeman, experto en lectura de labios, confirmó a “Page Six” que las amigas, sí estaban hablando de la pareja y el desaire de la foto.

Lector de labios lo confirma, Selena y Taylor sí hablaban de Kylie Jenner en los Golden Globes

Aunque ambas partes de la historia ya salieron a desmentir la polémica, en redes sociales, el experto en lectura de labios, Jeremy Freeman, brindó una entrevista en la que afirmó que Chamalet sí le negó una foto a su coestrella en el filme Un día lluvioso en Nueva York, y que sí era lo que estaban conversando, destacando que Gomez dijo:

“No quería una foto conmigo. Él dijo no”. Además señaló que Keleigh preguntó si hablaba del actor y ella dijo sí, mientras que no pudo decir lo que expresó Swift al haberlo hecho al oído de sus colegas.

¿Qué pasó entre Selena Gomez y Kylie Jenner?

En redes hablan de una supuesta enemistad entre Selena Gomez y Kylie Jenner, la cual se viene arrastrando desde hace años, desde que Selena salía con Justin Bieber.

Según los internautas, Selena Gomez no lleva una buena relación con el Klan Kardashian después de que las hermanas Jenner planearan un viaje que supuestamente tenía como objetivo separarla de Justin Bieber y que el cantante canadiense pudiera celebrar el Año Nuevo 2015 junto a su ahora esposa Hailey Bieber.

Kendall Jenner y la modelo Gigi Hadid convencieron a Selena Gomez de viajar a Dubai para celebrar la llegada del 2015. La cantante se enteraría después de que todo fue parte de una estrategia de las hermanas menores de las Kardashian. La traición nunca fue perdonada por Selena y decidió no dirigirles la palabra y dejó de seguirlas en todas las redes sociales.

Justin Bieber y Selena Gomez: Ocho años de idas y vueltas, amor, conflictos, dramas y corazones rotos.



Abro hilo. pic.twitter.com/RDVYpEk4mG — 🦋 (@everxrare) April 17, 2022

