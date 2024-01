Alexis Ayala ya tiene listo su testamento ¿Incluye a su nueva esposa?

El galán de televisión, Alexis Ayala fue tendencia en redes desde que anunció su boda. Luego cuando llegó al altar y a meses de haberse casado, vuelve a dar de que hablar. Ahora la muerte y su última voluntad fueron el tema de conversación.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ya son marido y mujer por todas leyes / Francisco Mancera

Quizá te interese:Una foto compartida por Matías Novoa confirmaría el embarazo de Michelle Renaud

Alexis Ayala habla de la muerte

Fue para el canal de YouTube de Edén Dorantes, que Alexis Ayala concedió una entrevista en la que fue cuestionado acerca de cómo deja protegidas a sus hijas en caso de faltar. Sus declaraciones dejaron al descubierto que está más que listo. Solo falta hacer modificaciones en las cuales, su actual esposa, Cinthia Aparicio se verá beneficiada.

“Es un tema para el que los latinos no estamos muy bien educados… “Tengo un testamento. Estoy en pláticas para que se hagan ajustes. Solo falta que Cinthia esté integrada”. Alexis Ayala

Y como no quiere que su familia tenga que ver nada de los preparativos, ¡ya tiene todo listo! Solo hace falta notificarles para que sepan el paso a seguir cuando él no esté.

“Lo tengo desde hace tres años, y no solo es decir quiénes están, sino con quién lo tienen que hablar, hasta lo de la funeraria”. Alexis Ayala





Quizá te interese:Margarita Portillo reacciona al fallecimiento del padre de Roberto Palazuelos: “con cariño y respeto”

El actor reveló que le gustarían sus cenizas sean enterradas en un árbol como su última voluntad

Sobre el destino de su cuerpo, expresó que a Cinthia le pidió que lo cremen y lo entierren en un árbol, pues no quiere que lo lleven a un cementerio.

“Yo lo que le he dicho a Cinthia es que me cremen y me entierren en un árbol. Es más padre que vayan a regar un árbol, a que me lloren en una lápida”, agregó.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en Brasil. / Instagram: @alexisayala

¿Donaría sus órganos?

Sobre la donación de órganos, aclaró que siempre ha estado a favor, así que sí lo haría si es candidato a hacerlo.

Alexis Ayala / Redes sociales

Alexis Ayala tiene razones por los cuales ya tiene su testamento; estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones

Según lo que el propio actor cuenta, todo sucedió en 2018 cuando se encontraba de vacaciones en su casa de Acapulco, donde varios síntomas extraños se presentaron. Era un evidente infarto que estaba sufriendo en ese preciso momento.

“Sabes que te está dando un infarto. No sé cómo explicártelo. Me solté del estómago. Vomité. Me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro. Se me sumió el pecho. La mandíbula se me fue de lado. El brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”. Alexis Ayala

Si bien pudo recuperarse después de esa horrible experiencia, el actor entró en una gran depresión que le afectó mucho psicológicamente, aunque finalmente pudo salir de esa sensación para sentirse bien y poder contar al mundo lo que vivió sin vergüenza o temor alguno.

Alexis Ayala / Francisco Mancera

No fue su primer accidente

El actor también contó previamente que hubo otra oportunidad en la que también casi pierde la vida, aunque ello sucedió hace muchos años, cuando era joven y no entendía muy bien qué estaba ocurriendo.

Resulta que en 1992 tuvo una complicación muy seria con la tiroides y casi se muere, de acuerdo con sus propias declaraciones.

“Por la tiroides estuve gravísimo en el hospital, y ahí me dio un paro respiratorio. Al final me pudieron sacar de eso, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era” Aseguró Alexis Ayala en una entrevista pasada.

Te puede interesar: Bellakath tendrá su propia serie biográfica en Netflix