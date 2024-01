Anette Cuburu afirma que la despidieron de Televisa por su presunto romance con Raúl Araiza; él responde

Recientemente, la presentadora Anette Cuburu se sinceró acerca de su repentina salida de Televisa, hace 16 años. En una entrevista para el programa de Maxine Woodside, la exintegrante de Hoy afirmó que su salida estuvo relacionada con los rumores de romance con Raúl Araiza.

De acuerdo con la también exconductora de Venga la alegría, nadie le supo explicar la razón de su despido, por lo que piensa que todo se debió a las especulaciones de un supuesto noviazgo con su excolega.

“Fue por otras razones que yo salí de Televisa. Fue un despido injustificado. Solo me dijeron ‘vete’. En donde yo no sea bien recibida, pues yo no voy a estar allí”, expresó.

EXCLUSIVA I La conductora Anette Cuburu (@anetteoficial) aseguró que la despidieron de Televisa cuando surgió todo el rumor sobre su supuesto romance con el ‘Negro’ Araiza años atrás. #TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/QAQPldEbAK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 9, 2024

No te pierdas: ¡Filosa! Anette Cuburu amenaza con sacar verdades ¿de VLA?

Asimismo, dejó en claro que este rumor sí le molestó en su momento, pues todavía se encontraba casada cuando la sacaron de Hoy: “Yo me divorcié cinco años después de eso. Nacieron mis cuates y yo seguí con mi carrera. Sacando adelante a mis hijos”, expresó.

Y añadió: “Que se metan conmigo lo que quieran, pero a mis hijos nunca les voy a ver una cara larga porque hablan de su mamá, porque están difamando a su mamá, como en esa ocasión. Si no quieren despertar a la leona dormida, no se metan con mis hijos”.

Para finalizar, señaló que ahora está en una de las etapas más felices de su vida y no permitirá que nadie hable mal de ella o su familia.

Anette Cuburu defenderá a su familia con todo / Facebook: Anette Cuburu

Raúl Araiza aclara si hubo romance con Anette Cuburu

En medio de todo esto, Raúl Araiza aprovechó un encuentro con la prensa para aclarar si realmente existió un romance con Anette Cuburu: “Nunca ha habido nada que aclarar. No, no (hubo relación). Ella siempre ha sido una mujer muy guapa, una mujer con clase, entera y obviamente no ha habido nada”.

Según el conductor, no estaba al tanto de las declaraciones realizadas por su excolega. Sin embargo, aseguró que trabajaron muy bien juntos y llegaron a ser grandes amigos en su momento.

“Yo estuve en Tampa y luego me fui a un pueblito. Entonces, realmente yo estuve muy desconectado. Me enteré aquí. Yo no tengo mucho qué decir. Con Anette me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso. No hay nada qué platicar. No hay nada raro ni nada. Ya es muy viejo todo. Yo dije: ‘¿De qué hablan?’” Raúl Araiza

Te puede interesar: Anette Cuburu anuncia nuevo proyecto a tres meses de haber salido de TV Azteca

Raúl Araiza le manda un mensaje a Anette Cuburu

Durante la conversación, Raúl Araiza externó el gran cariño que siente por Anette Cuburu, a quien considera una gran persona y compañera de trabajo.

“A Anette la quiero mucho. Es una tipaza y es una dama. Son de estas historias que ya son muy viejas y se vuelven a retomar. Pasan y es parte del espectáculo. Yo le mando un beso y un saludo muy grande” Raúl Araiza

Anette Cuburu estuvo como conductora de Hoy de 2008 a 2010. En tanto que Raúl Araiza entró al programa en 2007 y actualmente sigue como conductor.

Checa: Aseguran que Annette Cuburu salió por la puerta de atrás en Venga la Alegría; no la habrían dejado despedirse