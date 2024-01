Emilio Osorio rompe el silencio sobre Karol Sevilla y Mario Bautista

La relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio llegó a su fin recientemente. Tras la confirmación de esta noticia por parte del hijo de Niurka, quien estrenó romance con Leslie Gallardo.

Poco después surgió el rumor sobre un posible vínculo sentimental entre la ex estrella de Disney y Mario Bautista. Ambos compartieron en sus redes fotografías y videos en los que se mostraban cariñosos y sonrientes.

Recordemos que este rumor surgió luego de que en TVNotas captamos a Mario Bautista muy contento con Karol Sevilla, disfrutando de un buen vino, risas y diversión.

Captamos a Karol Sevilla y Mario Bautista muy románticos en un restaurante de la CDMX / Instagram/ TVNotas

En una entrevista exclusiva para Hoy, Televisa, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio rompió el silencio sobre la supuesta relación entre Karol Sevilla y Mario Bautista y sobre la autenticidad de este vínculo.

Mario Bautista planta beso en la mejilla a Karol Sevilla. / Instagram:@mariobautista

Emilio Osorio por respeto a su ex, rechazó opinar sobre la autenticidad de la relación de ella con Mario Bautista. Afirmó que no les corresponde a ellos esa evaluación.

“La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confió en eso, si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien.

Mario Bautista y Karol Sevilla en la final de la Liga MX. / Instagram:@karolsevillaofc

“Por eso tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pendej*, ojalá así sea siempre”, mencionó el hijo de Niurka.

Emilio Osorio reveló por qué terminó con Karol Sevilla

Emilio Osorio, el joven actor de 21 años, decidió abrir su corazón y habló sobre el final de su relación con Karol Sevilla.

En un encuentro con la prensa, Emilio confirmó que la relación amorosa llegó a su fin: “De mi lado no más me toca decir que yo disfruté cada etapa, mientras yo estaba dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, yo disfruté mi relación y la presumí".

“Cuando salí, me di cuenta cómo estaban las cosas y también tomé partido de lo que estaba pasando, pero uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo y yo ya no me sentía cómodo y ella tampoco. Terminamos bien”, aseguró el hijo de Juan Osorio y Niurka

Estas palabras de Emilio Osorio dan claridad sobre el cierre de una etapa importante en su vida.