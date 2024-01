Fernanda Castillo confiesa cómo ha logrado construir una relación estable con Erik Hayser

Tras 10 años de relación y un hijo en común, la actriz Fernanda Castillo y el actor Erik Hayser se han consolidado como una pareja estable que cada día sigue trabajando para mantenerse unida.

La famosa actriz compartió detalles íntimos sobre su relación con Erik Hayser durante un reciente encuentro con la prensa. En un gesto de total sinceridad, reveló las estrategias que han priorizado para mantener su relación y criar a su hijo de la mejor manera posible.

Una de las claves ha sido darse espacio para seguir cultivando la relación, pese a los compromisos de trabajo y la maternidad.

“Sí (nos damos espacio) muchas veces, creo que escuché un muy buen consejo que me decían que una gran inversión para tu hijo es que tenga a dos papás felices juntos y para eso hay que tener tiempo y eso me cambio y me hizo entender que no es egoísmo, por salir y dejar al bebé, sino por seguir fomentando el amor es invertir en mi hijo”, comentó Fernanda. Fernanda Castillo

Fernanda Castillo habla de la importancia de hacer equipo con su pareja

La pareja se esfuerza por mantener la chispa viva día a día. Fernanda destacó: “Tratamos de darnos nuestro espacio, no nos damos por sentado. Todos los días seguimos echándole ganas, y nos confirmamos que queremos seguir juntos, en los buenos y en los malos momentos”.

Además, subrayó la importancia de la comunicación constante: “Nos comunicamos mucho, la comunicación no siempre es fácil ni con la pareja, ni con los amigos, pero solo así se puede compartir una vida”.

“Hace un tiempo leí un texto que decía que el matrimonio no es 50/50, a veces uno tiene 20 y el otro le echa el 80 y un día ambos tienen 10 y hay que tratar de no dañarse en lo que se da un balance, me parece lógico porque a veces uno no está bien y toca hacer equipos”, concluyó.

