Kimberly, “La más preciosa”, afirma estar preocupada por las adicciones de su esposo tras pelea

Durante el pasado fin de semana, Kimberly, ‘La más preciosa’, y su esposo, Oscar Barajas, protagonizaron una intensa pelea en un hotel de Mérida, Yucatán, poco después de haber asistido al cumpleaños del mánager de Wendy Guevara.

Mediante una transmisión en vivo para TikTok, la influencer contó que su pareja había consumido sustancias prohibidas y después la agredió físicamente, por lo que decidió hacer un video de lo sucedido para salvaguardar su integridad.

En dicho clip, se ve cómo Oscar guarda su ropa en una maleta y le pide a la creadora de contenido que lo deje de grabar. Sin embargo, Kimberly se niega y explica que seguirá con la emisión hasta que él se salga del cuarto.

En medio de la discusión en la que ambos se acusan de haber ingerido sustancias ilegales, un trabajador del hotel toca la puerta y les dice que la policía municipal está cerca. Ante esto, Barajas explica que no es necesaria la presencia de las autoridades y que está a punto de irse.

¡TAN POCO LES DURÓ EL AMOR!



A unas semanas de su boda, Kimberly Irene “la más preciosa” y su esposo Óscar discuten en pleno Live y terminan su relación 💔 pic.twitter.com/a2vRLqxNkh — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 7, 2024

Quizá te interese: Kimberly, “La más preciosa” y Óscar Barajas protagonizan tremenda pelea en vivo ¿El amor se terminó?

Por su parte, La pérdida manifiesta que su en vivo se debió a que su esposo desconectó el teléfono de la habitación y le quitó sus tarjetas de crédito. Aunque dijo que no descarta reconciliarse con él, reiteró que su marido debe “dejar su maldito vicio” para estar con ella.

Poco después de lo sucedido, Oscar subió un video donde afirma que Kimberly le regresó el anillo tras la discusión. Si bien señaló que aún la ama y no quiere terminar la relación, mencionó que aceptará cualquier decisión de la influencer.

Kimberly La Más Preciosa y su esposo asistieron al cumpleaños del mánager de Wendy Guevara / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

No te pierdas: Wendy Guevara explota contra Kimberly, “La más preciosa”, y su esposo tras pelea en Mérida

Kimberly se muestra preocupada por su marido

Luego de que su pelea se viralizara en redes sociales, Kimberly, ‘La más preciosa’, expresó que se encuentra muy preocupada por las consecuencias que “el vicio” ha tenido en su pareja.

Aunque admitió que ella también ha llegado a consumir sustancias ilegales, aseguró que eso no le ha impedido seguir con sus actividades profesionales.

“Como que él prefiere su maldito vicio que yo. Yo también consumo sustancias, pero déjenme decirles que muy raro. Lo más gordo que me cae es que me cante como si él me la comprara. Al contrario, yo le ando dando para que compre”, expresó.

✳️ KIMBERLY IRENE y su esposo tienen un fuerte problema de ADICCIÓN. Ella está PERDIENDO grandes OPORTUNIDADES LABORALES por éste problema.



La drogadicción es una enfermedad crónica y como tal debe ser tratada.



Me da mucha tristeza por #KIMBERLY, le deseo lo mejor 🙏🏼✨#lcdlf4… pic.twitter.com/pB36f1UXt7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 8, 2024

Kimberly y Oscar ya se habrían reconciliado

En medio de esta polémica, Oscar Barajas compartió una historia en Instagram donde se le ve junto a Kimberly en una cama: “Para los que dicen que no estamos juntos y no sé qué tanto”, escribió.

Pese a que la pareja logró resolver sus diferencias, algunos internautas han mostrado su preocupación por la influencer, pues consideran que su matrimonio es “tóxico”. Recordemos que Kimberly y Oscar se casaron el mes pasado, en una romántica ceremonia en Guanajuato.

Mira: Video: Kimberly, “La más preciosa” estalla contra el salón de eventos en el que celebró su boda