Kimberly, “La más preciosa” y Óscar Barajas protagonizan tremenda pelea en vivo ¿El amor se terminó?

¿Se van a divorciar? Al parecer el matrimonio de Kimberly, “La más preciosa” y su esposo Óscar Barajas podría llegar a su fin a menos de un mes de que la pareja se casara en una lujosa fiesta en León, Guanajuato.

La madrugada de este domingo, 7 de enero, a través de redes sociales se viralizó una transmisión de la creadora de contenido, la cual fue hecha desde una habitación de un hotel en Mérida, Yucatán, en donde Kimberly acusó a su esposo de haber consumido dr0ga$ y de haberla violentado.

Cabe señalar que la influencer y su esposo asistieron al cumpleaños del mánager de Wendy Guevara, en la cual varios artistas estuvieron invitados como Liz Vega, Karime Pindter, Jawy Méndez, Kuno, Gomita, Vanessa Claudio, entre otros.

Kimberly, “La más preciosa”, compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales se ven disfrutando el momento y pasando bien.

Kimberly, “La más preciosa” y su esposo se pelean ¡Hasta llegó la policía!

Horas después, la influencer hizo un live en TikTok, en cual alertó a sus seguidores, ya que aseguró que temía por su seguridad. En la transmisión, Kimberly acusó a su pareja de haber consumido sustancias ilícitas y le pidió dejar la habitación.

La influencer reveló que Óscar había desconectado el teléfono de la habitación y no le permitía salir de la habitación, por lo que la amiga de Wendy Guevara solicitó la intervención de la policía al personal del hotel.

En algunas partes de la transmisión que se aprecia a Óscar recogiendo ropa en una maleta y pide a Kimberly dejar de grabar, pero la creadora dice que no va terminar el en vivo hasta que su esposo se salga de la habitación, pues temía por su vida.

“Él solito se va porque quiere. Manas, yo prefiero quedarme en live porque me da miedo”.

¡TAN POCO LES DURÓ EL AMOR!



A unas semanas de su boda, Kimberly Irene “la más preciosa” y su esposo Óscar discuten en pleno Live y terminan su relación 💔 pic.twitter.com/a2vRLqxNkh — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 7, 2024

Además, la pareja se acusa mutuamente de haber consumido sustancias durante la fiesta que asistieron. Luego de una intensa discusión, un trabajador del hotel llega a la habitación y le informa a la pareja que la policía municipal se encuentra abajo y les pregunta si la situación amerita su ingreso.

Por lo que Óscar explica que él está a punto de irse lugar y que no es necesario que la policía entre a la habitación. Tras el suceso Kimberly comenta que decidió hacer el live debido a que su esposo desconectó el teléfono de la habitación y le quitó sus tarjetas de crédito.

¿Kimberly, “La más preciosa” y Óscar Barajas se separan?

A pesar del incidente, Kimberly Irene no descartó la posibilidad de reconciliarse con su marido. Sin embargo, condiciona su regreso a que él inicie un tratamiento para superar su dependencia a las sustancias ilícitas.

Kimberly, la más preciosa “Si él quiere regresar conmigo, debe jurar dejar su maldito vicio. Gracias por estar conmigo. A mí me vale que se haga público esto a que digan “matan a la Kimberly y nadie supo por qué””.

Finalmente, Kimberly Irene reveló entre lágrimas que se casó muy rápido y que estás eran las consecuencias por no haber conocido más a fondo a Óscar: “Me duele lo que pasó y todo pero es lo mejor, comadres, para ambos”.

Por su parte, Óscar Barajas realizó también un en vivo confesando que dormiría en la calle porque así vivió durante su infancia y que no le daba miedo y al ser cuestionado si se divorciaría, respondió: “Yo no quiero porque la amo pero es algo que no esperaba. Mucha gente me lo dijo. A veces uno es tonto. El corazón es el que manda”.

Hace unos minutos el médico cirujano Randall Herrera a través de su cuenta de Instagram compartió una historia, en la cual se ve que la pareja pudo arreglar la situación, pues ambos iban arriba de un autobús rumbo al aeropuerto. Hasta el momento, ni Kimberly ni Óscar han dicho nada al respecto sobre esta fuerte pelea.