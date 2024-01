Lolita Ayala revela que sufrió cuatro abortos buscando la maternidad

Lolita Ayala conocida por su destacada carrera en el ámbito de la comunicación, abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida personal durante una entrevista reveladora con Mara Patricia Castañeda.

En esta emotiva conversación, la presentadora de noticias, abordó uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su experiencia con la maternidad.

Actualmente, Lolita Ayala tiene dos hijos Maria Luisa Sosa Ayala y Anibal Silva Ayala, sin embargo, antes de llegar a tenerlos vivió pérdidas que se convirtieron en fuertes recuerdos para ella. Con el tiempo fue sanándolo y así fue como lo contó.

“Muy difícil... tuve cuatro abortos, bueno perdí cuatro niños, no es que yo los quisiera perder si no que a los 6 meses empezaba yo a sangrar y pa’ fuera”. Lolita Ayala

En este sentido, Lolita Ayala remarcó que estas circunstancias no sólo incrementaban sus deseos de convertirse en mamá, sino que comenzaron a mermar su salud mental.

“Entonces eso fue una época muy difícil, muy dolorosa porque yo quería... estaba yo obsesionada por tener un hijo”. Lolita Ayala

Pese a las dificultades que atravesó, la reportera finalmente pudo procrear a dos pequeños.

Lolita dejó en claro que en este punto de su vida ya no se encuentra interesada en volver a la televisión / Instagram: @lolitayala_n

“Hasta que se logró Aníbal y luego se logró María Luisa, tuve dos. Tuve dos hijos preciosos y ya, nada más”. Lolita Ayala

¿Quiénes son los hijos de la aclamada periodista?

Su hijo mayor se llama Aníbal Silva Ayala, fruto de su segundo matrimonio con Aníbal Silva y, aunque no se sabe mucho de él, en años recientes TVNotas te dio a conocer que la periodista se encontraba angustiada por su salud mental.

Una fuente cercana a la periodista mexicana contó a TVNotas en junio del 2022 que Anibal estaba siendo tratado por trastornos psicológicos y de comportamiento. Según lo dicho por la amiga, el hijo de Ayala tenía problemas de conducta, ira y mal control de sus emociones, asegurando que se sale de casa y desaparece por días: “huye a lugares como las montañas y se aleja de todo, y no saber nada de él, la pone muy mal”.

En cuanto a un tratamiento, la misma fuente dijo: “Nombres de medicamentos no nos dijo, pero seguramente debe ser un tratamiento psiquiátrico, pues Lolita ha mencionado que su hijo ha llegado a violentarla, no sabemos si de manera psicológica o física, porque a ella le da pena hablar del tema, pero sabemos que su hijo no lo hace con intención de lastimarla, simplemente no puede controlar su ansiedad y lo hace de manera involuntaria”.

María Luisa Sosa Ayala es la segunda hija de Lolita, fruto de su tercer matrimonio con Luis Sosa y es una reconocida empresaria que ideó la tienda de ropa de su progenitora.

Cabe destacar que esta iniciativa nació luego de que la pandemia por Covid-19 sacudiera el mundo. Ocasionando que la periodista en su sentido altruista, ayudara a los más necesitados.

Por ello a través de su fundación Sólo por Ayudar, y utilizando las redes sociales, Lolita Ayala anunció el lanzamiento de una línea de camisetas y otros accesorios de moda, cuya venta serviría para recaudar fondos para seguir apoyando a aquellos que más lo necesitan.

Este lanzamiento convirtió a Lolita en la celebridad más buscada en Internet y no solo por ayudar, sino por su sentido del humor al nombrar cada producto; por ejemplo, las playeras llamadas “La rosa blanca”, “El noticiero vintage” y “Lolita clásica”, que encontraron lugar en el gusto de un público joven. En noviembre de 2020 Lolita y su hija también conocida como Magüis Sosa fundaron la tienda online.

Al ver el éxito, en una entrevista comento: “Cuando mi hija me dio la idea de sacar playeras con mi rostro, dudé muchísimo. Pensaba que nadie se iba a querer poner una playera mía, en especial los jóvenes, porque ya estoy viejita; mi hija respondió que más bien era vintage. Y tenía razón, los jóvenes me aceptaron a tal grado de traerme en su cuerpo”, comenta Lolita.

Es tan exitosa que incluso ¡Jamie Lee Curtis tiene una!