Maryfer Centeno lanza fuerte opinión en contra de Dani Flow tras polémica: "¿Nos sorprende lo de Dani Flow?”

Hace unos días, Dani Flow se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se revivió una vieja entrevista en la que dijo apoyar al youtuber Rix, quien en el 2021 fue acusado por Nath Campos de abuso.

Caber recordar que Ricardo, mejor conocido como Rix, fue acusado por Nath Campos por abuso sexual, por lo cual fue aprehendido por la Fiscalía General de Justicia e ingresado al Reclusorio Oriente, donde permaneció siete meses.

Al momento, el creador de contenido se encuentra en libertad. Sin embargo, el apoyo que recibió por parte de ‘el Rey del morbo’ fue reprobado por usuarios en redes sociales.

Además, Dani aseguró estar en contra del feminismo, lo que causó aún más controversia en las redes sociales, así como volverse objeto de críticas. Sin embargo, él no se quedó callado y pidió disculpas al movimiento feminista.

“A mí me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una delincuente, pero siempre he estado a favor del feminismo. No sé ni siquiera cómo se llama porque hay una ignorancia en mí, pero definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros hombres y mujeres que no tienen la culpa de nada”.