Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez revelan si hay reconciliación tras pasar las festividades juntos

Desde finales de 2023, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han desatado rumores de una posible reconciliación, luego de compartir unas divertidas vacaciones en diciembre junto a su hija.

Recordemos que el actor recientemente anunció el final de su romance con la modelo Paulina Burrola. Debido a esta situación, TVNotas pudo hablar con una fuente cercana a la expareja de Mauricio, quien confesó que Paulina no estaba de acuerdo con que Ochmann pasara más tiempo con su ex que con ella, y según la fuente, eso habría sido la gota que derramó el vaso para que la relación llegara a su fin.

Aislinn Derbez considera que su hija aún no puede decidir si realmente quiere aparecer en cine o TV / Instagram: @aislinnderbez

Ahora, en un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que fue retomado por el programa “Venga la alegría”, Mauricio aclaró si piensa regresar con la hija de Eugenio Derbez.

Mauricio Ochmann “Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho de mí, así es que no tiene por qué haber una reconciliación, porque no hay nada qué reconciliar. Estamos muy bien. Estamos muy contentos. Somos una familia muy bonita, muy unida y todo está muy bien”.

Por otra parte, el actor manifestó que no tiene ninguna intención de acudir a “La magia del caos”, el pódcast de Aislinn en YouTube: “Pues no, no veo mucho el caso. No, ¿cuál miedo? No, yo la apoyo muchísimo con su pódcast. De hecho, desde que era proyecto le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien, y siempre la apoyaré”.

Aislinn Derbez asegura estar abierta al amor

La hija de Eugenio Derbez también habló sobre los rumores de reconciliación con Mauricio y respondió tajantemente a los reporteros: “No. Somos buenos amigos. No esperen regresos”.

Aunque la actriz descartó una reconciliación con su expareja, sorprendió al decir que está abierta a encontrar el amor en este 2024: “Fíjate que todavía no tengo pareja. Esperemos que llegue alguien”.

Eugenio Derbez asegura que por su culpa Aislinn quiso dejar el medio / Instagram: @aislinnderbez / @ederbez / @ventaneandouno

¿Cuándo se casaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn y Mauricio se casaron en 2016 en Tepoztlán, Morelos, en una fiesta de tres días. La pareja de actores se conoció en 2014, cuando filmaron la cinta “A la mala”. El actor le propuso matrimonio con un anillo escondido en un postre justo un día antes de su cumpleaños.

En la boda, Alessandra Rosaldo cantó para los novios “A thousand years”, pero en 2020 anunciaron el fin de su matrimonio de cuatro años. A pesar de que su relación no funcionó, mantienen una excelente relación por su hija.

