Mayra Rojas no perdona a Pati Chapoy por decir que su hermana Lorena moriría de cáncer

La actriz Mayra Rojas dijo a través de una entrevista que ha circulado por redes sociales, que no perdonará a Pati Chapoy por haber hablado de su hermana, Lorena, quien falleció en febrero de 2015, víctima de cáncer.

La molestia de Mayra radica en que Chapoy insinuó que Lorena moriría, cuando expresó que deseaba adoptar una hija mientras estaba enferma de cáncer. Esto enojó a Mayra a tal grado que no ha podido perdonar a la titular de ‘Ventaneando’.

Mayra mencionó que Chapoy continuó diciendo cosas hirientes sobre su hermana, así que hasta este 2024, no quiere tener ningún acercamiento con ella para aclarar el tema, y ni siquiera espera una disculpa de su parte.

“No (se lo voy a perdonar) porque me parece que Pati y yo y mi hermana trabajábamos en la misma empresa y me parecía muy… ni siquiera tengo la palabra para describir que Pati se atreviera a decir cosas que a ella no le constan”, dijo.

Y continuó, “tú no puedes aseverar que alguien que tiene cáncer se va a morir porque mientras haya una mujer o un hombre que se libre del cáncer y siga vivo, hay una esperanza y la señora Chapoy dijo: ‘¿Cómo es posible que Lorena vaya a adoptar una hija si se va a morir?’ Sí se murió, pero no todo el mundo se muere de cáncer. Entonces como figura pública, como una persona que tiene un micrófono, no puedes asegurar una cosa de ese tamaño”.

La hermana de Lorena también defendió a su sobrina, la niña adoptada por Lorena a quien ella ha criado y dijo: “La niña no está sola. Mi hermana se murió pero hoy tiene una mamá y una familia. Esas cosas yo creo que la gente tiene que tener cuidado para abrir la boca porque es una responsabilidad cuando tú dices algo”.

Lorena Rojas falleció en 2015. / Redes sociales

Mayra Rojas no espera una disculpa de Pati Chapoy

“No tengo que darle una entrevista a la señora Chapoy. No soy una mujer de escándalo. Mientras vivimos el proceso del duelo de mi hermana, la señora no tuvo un poco de reparo para darse cuenta que yo estaba pasando por un tremendo dolor. La señora me atacó. Metió a gente que ni siquiera conocimos para hacer escándalo”, recordó.

Pero dejó claro que no espera ningún mensaje por parte de la conductora. “Ni siquiera espero una disculpa de la señora Chapoy. No pasa nada. Ella su vida, yo la mía. Yo no me meto con ella. Ella no se mete conmigo y yo feliz con mi chiquita, recordando viejos momentos maravillosos. Mi hermana fue mía no la suya, a la que le dolió fue a mí, cada quien que se rasque como pueda”.

Mayra también consideró que no es una persona rencorosa, pero el tema sí le molesta mucho y si se encuentra alguna vez con ella no sería grosera. “No tengo por qué ser grosera. No soy una mujer rencorosa. Ya pasó. Ya lo dijo. Cuando me preguntan y me recuerdan sí se me revuelve la panza, porque no fue un bonito momento pero el día que me la encuentre la saludo. Si no me quiere saludar, no pasa nada. Si me saluda, con muchísimo gusto le responderé el saludo. Todos cometemos errores. Todos abrimos la boca de más. Yo lo he hecho y lo he pagado. No queda más que dejar que la vida fluya”.

Pati Chapoy opinó acerca de la maternidad de Lorena Rojas cuando la actriz estaba enferma de cáncer. / TVAzteca

Luego de sus palabras, internautas se mostraron confundidos, pues Mayra y la niña de Lorena han aparecido en el programa desde hace un tiempo a la fecha como invitadas. “Pero sí ha ido a Ventaneando”, “En el 2022 ahí estaba bien feliz en la posada de Ventaneando sentada con Pati y jamás le reclamó nada”, “Yo también la vi”, comentaron.

Otros opinaron: “Muy cruel y de muy mal gusto. Existe algo que se llama karma y a muchos les llega”, “Fue muy duro el comentario de Chapoy. Son momentos difíciles de la familia cuando hay un enfermo de cáncer”, “Tengo una tía sobreviviente de cáncer de mama y una no, así que Mayra tenía razón”.

Y en contraste otros dijeron: “El perdón es para ti, para que no te siga doliendo”, “Que me disculpe Mayra pero los que hemos tenido familiares con cáncer que ya hizo metástasis, sabemos que no hay forma de sobrevivir y ella lo sabía”, “Pues Pati tenía razón, a lo mejor no tuvo el tacto para decirlo, pero es cierto, yo no sería mamá sabiendo que estoy enferma de algo tan delicado”.