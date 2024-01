Belinda: Se filtran detalles de su nuevo disco y esta sería la posible lista de canciones

Belinda anunció su regreso a la música con Warner Music en 2023. Ahora genera gran expectación con su próximo álbum. Siguió los pasos de Bad Bunny y la artista ha eliminado todas las fotos de su cuenta de Instagram. Esto da la pauta a un inminente anuncio de su nuevo trabajo musical.

El estreno de su disco estaría programado para enero de 2024. Tendría el nombre de Indomable, según la información de la influencer de espectáculos Chamonic.

Belinda apuesta todo en el amor / Instagram: @belindapop

Colaboraciones del nuevo disco de Belinda

La influencer Chamonic reveló en sus redes parte del listado de canciones, en las que destacan colaboraciones como ‘Truco de magia’ con Lenny Tevez, cantante y compositor puertorriqueño, que formó parte del parte del dúo Dyland & Lenny.

Otras colaboraciones que se anuncian son los temas ‘El desamarre’, ‘Soy… indomable’ y ‘Un secreto en Madrid’, aunque no se sabe con qué artista.

‘Chamonic’ ofreció detalles sobre este álbum. Reveló la inclusión de un total de 19 canciones, entre ellas posiblemente algunos corridos tumbados.

Estas son las canciones que incluirá el nuevo disco de Belinda:

· Truco de magia

· Castigando

· El desamarre

· Irreversible

· Who is Belinda

· Soy… indomable

· Un secreto en Madrid

· En el amor no hay que perdonar

· Kaos

· Tus puntos

· Serenata de amor

· Dare to break

· Ecos del ayer

· Mari y Silvana na na

· BS despedida en verso.

La estrategia de Belinda ha despertado la curiosidad de sus seguidores quienes esperan ansiosos este regreso musical. Destaca su habilidad para mantener la expectativa alta con cada paso que da en su carrera. Esto, debido a que el último disco que lanzó Belinda fue Catarsis en 2013.

