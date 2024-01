Stranger Things: Da inicio la producción de la 5a temporada de la serie; esta es la foto del elenco

¡Muy pronto llegará el estreno de la temporada 5 de Stranger Things!

La famosa serie se Netflix, Stranger Things, reunirá a todos sus fanáticos muy pronto para conocer un poco más de lo que pasará en la siguiente temporada que los tiene cautivados. Sin embargo, ¡está por llegar a su fin!

Recordemos que esta historia se desencadena cuando Will Byers desapareció inesperadamente del pueblo de Hawkins, Indiana, en 1983, donde Once, una niña con superpoderes, aparece en el pueblo, para así ayudar a los amigos de Will a encontrarlo.

Once y Mike se conocen y se convierten en la icónica pareja de la serie. No obstante, ella no recordó que dejó abierta la puerta del otro mundo, la cual le daría problemas al pueblo.

Lanzan foto del inicio de las grabaciones de Stranger Things: ¡Este será el elenco!

La cuenta oficial de Instagram de esta icónica serie lanzó, a través de sus redes sociales, lo que fue un adelanto de lo que próximamente desencadenará esta emocionante historia. ¡La foto del elenco!

En la fotografía se puede ver a la pareja Jonathan Byers y Nancy Wheeler, personajes que dieron vida a los actores Charlie Heaton y Natalia Dyer. Así como también a Millie Bobbie-Brown, quien da vida a Once, alejada de quien es su pareja, Mike. ¿El amor terminó?

Con esta foto, los hermanos, así como los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, dieron por iniciada la producción de la quinta temporada de la serie, la cual constará de ocho episodios y llegará a la pantalla chica el próximo 2025.

